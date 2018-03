Metalúrgicos iniciam congresso e discutem paralisação Os metalúrgicos da capital paulista iniciaram hoje o 10º Congresso da categoria, no Parque do Ibirapuera, durante o qual tentarão deliberar estratégias de negociação a serem adotadas na data-base deste ano. No domingo, encerramento do congresso, será votada em assembléia uma greve para pressionar as empresas a pagarem 10% de reposição inflacionária. "Vamos formar grupos de trabalho para definir soluções de como vamos negociar na data-base e também como vamos agir quanto à questão do s terceirizados. Domingo votaremos a greve", disse Eleno José Bezerra, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região. Da programação do evento constam trabalhos em grupos temáticos amanhã e uma assembléia no domingo, das 9h às 11h, em que os resultados dos trabalhos serão aprovados. Segundo Bezerra, trabalhadores de 1.148 empresas e 3,5 mil delegados participarão do evento.