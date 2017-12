Metalúrgicos liberam a Via Anchieta A Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que a pista no sentido São Paulo-Baixada Santista da Rodovia Anchieta está totalmente liberada ao tráfego. Cerca de dois mil metalúrgicos da Ford interromperam o trânsito nas quatro faixas, entre 7h00 e 7h22, na altura do quilômetro 16, em São Bernardo do Campo, na região do Grande ABCD, provocando um congestionamento que chegou a trës quilômetros. Depois do protesto, os trabalhadores retornaram à fábrica e o movimento é normal na região.