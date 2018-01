Metalúrgicos paralisam greve para intensificar negociações O Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo amenizou o discurso radical de greve e já fala em intensificar as negociações. Após terem prorrogado a "greve Canguru" até segunda-feira, os metalúrgicos emitiram nota à imprensa em que dizem que vão priorizar reuniões com os diversos grupos Patronais na tentativa de chegar a um acordo sobre o reajuste salarial. "Resolvemos dar uma trégua até sexta-feira para ver se fechamos acordo ou não", afirmou Eleno Bezerra, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado. O tom já é bem mais ameno do que o da semana passada, quando Bezerra afirmava que a chance de se estender a greve por tempo indeterminado era grande. Com o discurso mais brando diante da nova decisão, a plenária entre os 52 sindicatos que estava programada para esta quarta-feira foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 13, quando enfim avaliarão as propostas dos empresários e decidirão se aceitam o reajuste proposto pelo empresariado ou se optam pela continuidade da greve. A greve foi aprovada em plenária no dia 25 de outubro e teve início no dia seguinte em empresas da capital paulista. Depois passaram por empresas de Osasco, Guarulhos e cidades do interior. O objetivo da paralisação é dar força às reivindicações do setor, que pede, principalmente, 10% de reajuste salarial. Bezerra continua a afirmar que o reajuste proposto pelos empresários - de 3% - não será aceito, mas deixa claro que é negociável. "Quando se está negociando é claro que você pede um valor mais alto para aí sim chegar num consenso entre ambas as partes", declarou.