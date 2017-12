Metalúrgicos param Anchieta por correção da tabela do IR Cerca de dois mil funcionários da Ford realizaram uma manifestação na Via Anchieta. Eles interditaram as quatro faixas da pista São Paulo-Baixada Santista e o congestionamento na área superou dois quilômetros. Os trabalhadores fizeram assembléia no pátio da fábrica e saíram em passeata até a estrada. Ocorrem assembléias também nas fábricas da Volkswagen, da Scania e da DaimlerChrysler, também em São Bernardo do Campo. O protesto faz parte da campanha do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para pressionar o governo a reajustar a tabela do Imposto de Renda.