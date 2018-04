Metalúrgicos podem fazer greve pelo veto da Emenda 3 Os metalúrgicos de São Paulo devem paralisar suas atividades no próximo dia 10, caso não haja acordo com o governo em relação à Emenda 3, garante o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Eleno Bezerra. Na plenária a ser realizada na quarta-feira, 4, com todas as centrais sindicais, os metalúrgicos paulistas vão decidir como se dará a paralisação e quantos setores e empresas estarão envolvidas no movimento. Como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Eleno Bezerra participa nesta terça, em Brasília, de uma reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para tratar da Emenda 3, que, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos "mercantiliza as relações de trabalho ao obrigar a transformação do trabalhador em microempresa". Eleno diz defender "o acordo pela regulamentação da pessoa jurídica do profissional liberal e que não dê brecha à terceirização do trabalhador da CLT".Participam da mobilização as centrais Força Sindical, CUT, CGTB, CGT, SDS, CAT e Nova Central, além das confederações da Força e da CUT.