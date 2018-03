Metalúrgicos podem parar na próxima semana Os metalúrgicos devem decidir no próximo domingo, quando será encerrada a 10ª edição do congresso da categoria - o evento começa na sexta-feira -, se haverá ou não greve. A informação é do presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Segundo ele, a categoria está em negociação com a Federação da Indústria e Comércio de São Paulo (Fiesp). "As negociações estão caminhando muito lentamente. Há possibilidade real de greve." Paulinho disse ainda que se a categoria optar por realizar a greve, a paralisação deverá ter início na terça-feira. A estratégia, no entanto, não foi definida. O sindicalista voltou a defender o reajuste do salário mínimo. Ele disse estar confiante de que o governo conceda o aumento. Paulinho defendeu que o valor do mínimo seja de R$ 250 e não mais R$ 240. "Com a inflação, se o aumento for de R$ 240 não será real. O mínimo tem de ser R$ 250."