Metalúrgicos poderão receber correção do FGTS de uma vez Os metalúrgicos das cidades de São Paulo e Mogi das Cruzes que detinham saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em março e abril de 1990 poderão receber a correção de 44,8%, referente ao Plano Collor 1, de uma só vez, diferentemente do pagamento parcelado em até sete parcelas semestrais previsto no Termo de Adesão do Acordo do FGTS. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi venceu, em última instância, ação movida em 1993 na Justiça e, segundo o presidente do sindicato, Ramiro de Jesus Pinto, a execução deverá ocorrer em um prazo máximo de 90 dias. A ação se restringe apenas ao reajuste do saldo no período do Plano Collor 1, enquanto que o Acordo do FGTS também inclui a reposição das perdas referentes ao Plano Verão, de janeiro de 1989. "O metalúrgico que quiser receber esse valor de forma integral, acrescida de juros e correção monetária, sem nenhum custo, deve comparecer ao Sindicato para solicitar o pagamento", informa a entidade. De acordo com o Sindicato, o processo beneficia cerca de 350 mil metalúrgicos que tinham conta do FGTS na época do plano. Caso o metalúrgico queira aderir ao plano, ele deve entrar em contato com o Sindicato pelo telefone (11) 3242-3900, das 8h às 19h, o u dirigir-se à Rua do Carmo, 171, Sé, Centro, São Paulo, munido dos seguintes documentos: Extrato da conta do FGTS de maio de 1990; Xerox autenticada das seguintes páginas da carteira profissional: da foto do trabalhador onde consta o número do registro e de série da carteira; da folha com o registro do contrato de trabalho em abril de 1990; da folha onde consta a data da opção do trabalhador pelo FGTS; e Xerox autenticada do RG e CPF. No local, o trabalhador precisará assinar uma procuração para o Sindicato.