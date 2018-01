Metalúrgicos prometem paralisar 35 empresas amanhã O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo promete realizar, amanhã, uma manifestação com paralisação de operários de cerca de 35 empresas metalúrgicas da zona leste da capital paulista. O ato, pelo aumento salarial, piso salarial de R$ 800, redução da jornada de trabalho, participação nos lucros, eleição de delegado sindical, entre outras reivindicações da Campanha Salarial Unificada dos metalúrgicos da Força Sindical no Estado, será às 9h, na chamada Ilha do Sapo, na avenida Presidente Wilson, 1.230, na Mooca, zona leste. Está previsto também que durante a paralisação, os trabalhadores cobrem do governo a correção da tabela do Imposto de Renda.