Metalúrgicos prorrogam greve em SP O Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo decidiu estender sua "greve Canguru", que terminaria na última quarta-feira, dia 1º. Nesta segunda, as paralisações ocorrem em 20 empresas da capital paulista, e ainda em outras 10 na região de Osasco. Ao todo, 15 mil trabalhadores participam da mobilização, segundo informações do sindicato. A greve Canguru começou no dia 26 de outubro e recebeu este nome por realizar paralisações por um dia em cada cidade, durante duas horas. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Eleno Bezerra, a paralisação tem como objetivo pressionar os grupos Patronais para um reajuste salarial de 10%. Para Bezerra, o reajuste oferecido de 3% é inaceitável. "É inaceitável este reajuste. Sabemos que quando se reivindica, estamos negociando. Pode ser que a gente chegue a um acordo, mas o reajuste oferecido não será aceito", afirmou, acrescentando que caso não haja acordo entre as duas partes, a greve poderá ser estendida. "Podemos estender a greve, mas desta vez por tempo indeterminado", alertou. O prazo para a contra-proposta dos empresários, segundo o Sindicato, termina sexta-feira, dia 10. Nesta quarta-feira, será realizada uma nova plenária na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, na capital paulista, para avaliar a mobilização e a negociação entre metalúrgicos e empresários. Além do reajuste salarial, os sindicatos reivindicam, entre outros itens, o fim das terceirizações, instituição de piso salarial único nacional e a isenção de tarifas bancárias.