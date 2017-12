Metalúrgicos protestam contra reformas na Rodovia Anchieta, no ABC

SÃO PAULO - Funcionários de empresas metalúrgicas bloquearam a pista lateral da Rodovia Anchieta, em direção ao interior de São Paulo, entre as 7 e as 9 horas da manhã desta terça-feira, 11. Centenas de trabalhadores ligados a sindicatos interditaram a via no quilômetro 15, próximo à sede da montadora Mercedes Benz, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Houve congestionamento de mais de dez quilômetros, nos dois sentidos. Quando eles deixaram a estrada, ainda havia cinco quilômetros de filas no sentido litoral. O grupo protestava contra a reforma trabalhista, que deve ser levada a votação nesta terça pelo Congresso Nacional.

Na noite desta segunda-feira, 10, a Avenida Paulista foi local de protesto contra as reformas. Integrantes da Frente Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) organizaram a manifestação, que caminhou em direção à sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).