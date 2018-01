Metalúrgicos protestam e vão à Justiça por tabela do IR O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e a Força Sindical iniciam amanhã, com uma carreata que vai percorrer a Avenida Paulista, a partir das 14 horas, um movimento para forçar o governo federal a corrigir a tabela do Imposto de Renda (IR). No final da carreata, o sindicato protocola na Justiça Federal uma Ação Civil Pública contra a União, pedindo a correção das alíquotas. A Força Sindical, que na sua condição de central sindical não está legalmente autorizada a entrar com pedidos de ações na Justiça, emitiu carta para todos os sindicatos filiados, solicitando que também se manifestem judicialmente. A decisão de manter as tabelas sem correção foi anunciada, esta semana, pelo ministro da Fazenda Antônio Palocci. "Esta decisão vai prejudicar milhões de trabalhadores no Brasil", garante o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna. Diversas categorias profissionais, entre elas a dos metalúrgicos, tiveram reajustes salariais em torno de 10% no final do ano passado. "Deste modo, aqueles que recebiam quase R$ 1.058,00, e por isso estavam isentos do pagamento de imposto, passaram a receber pouco a mais do que isso e agora serão obrigados a pagar", diz a diretoria da Força Sindical, por intermédio de sua assessoria de imprensa.