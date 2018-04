Metalúrgicos protestam no Ministério da Fazenda em SP Os metalúrgicos da empresa BSH Continental fazem protesto no saguão do Ministério da Fazenda, em São Paulo. Cerca de mil funcionários promovem passeata contra a concorrência desleal dos produtos chineses. No início da tarde desta quinta-feira, 26, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo tenta agendar, com o superintendente do ministério, uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Miguel Jorge. Os trabalhadores estão em greve desde terça-feira, após o anúncio da empresa da transferência da unidade fabril paulista para a cidade de Hortolândia. Segundo o sindicato, a desativação irá provocar o corte de cerca de 1.700 empregos. O processo de transferência, segundo informou a empresa, levará seis meses e ocorrerá entre outubro deste ano e abril de 2008. O presidente do Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, Heleno Bezerra, disse à Agência Estado que a situação não é apenas de uma "simples transferência". "Não vai acontecer uma simples transferência e sim um fechamento. Nós queremos que a empresa leve os funcionários com ela", afirmou. "Eu não saio daqui (do Ministério da Fazenda) enquanto não marcarmos uma entrevista com o ministro Miguel Jorge", alertou. Os trabalhadores reivindicam, além das verbas rescisórias, mais dois salários nominais por ano trabalhado, sem teto, um ano de cesta básica e de convênio médico e curso de requalificação para ajudar na recolocação. Além disso, a categoria luta por garantia de emprego para os portadores de doenças profissionais ou lesões por acidentes de trabalho ocorridos na empresa.