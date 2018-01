Metalúrgicos querem apoio de Lula para impedir demissões Metalúrgicos do Vale do Paraíba vão tentar um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva amanhã durante a visita à Refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos. Na unidade da Petrobras, Lula vai anunciar investimentos de US$11,8 bilhões em obras de modernização da refinaria e na instalação da Unidade de Tratamento de Gás Natural, em Caraguatatuba, Litoral Norte Paulista. Os metalúrgicos organizam um ato público contra as demissões anunciadas pelas montadoras General Motors e Volkswagen. A região deve perder 1.640 postos de emprego nas duas montadoras, que tem unidades em Taubaté e São José dos Campos. "Queremos entregar um documento pedindo a atenção para este problema, para que haja uma solução que reverta este quadro de demissões", disse o presidente do sindicato dos metalúrgicos de Taubaté, Valmir Marques. Seis ônibus com funcionários da VW vão engrossar o movimento organizado pela entidade de São José dos Campos. O protesto deve começar na via Dutra e seguir até a Refinaria Henrique Lage, onde foi montado um forte esquema de segurança para que os manifestantes não tenham acesso à cerimônia.