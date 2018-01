Metalúrgicos receberão pagamento das perdas do Plano Collor 1 A Justiça Federal ordenou hoje que a Caixa Econômica Federal pague aos metalúrgicos de São Paulo a correção de 44,80% do FGTS que não foi aplicada nas contas dos trabalhadores em 1990 no Plano Collor 1. O pagamento deverá ser feito com juros e correção monetária, calculados desde o início do processo aberto pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em 1993. A sentença beneficia os 159.560 trabalhadores, sindicalizados ou não, que não aderiram ao acordo do governo para pagamento das perdas do FGTS provocadas pelos planos Verão (89) e Collor 1 (90). A assessoria do sindicato dos metalúrgicos informou que a categoria vai entrar com outra ação coletiva para cobrar as perdas do Plano Verão para os metalúrgicos. O sindicato protocolou também outro recurso na Justiça pedindo a extensão do pagamento da diferença dessas perdas a outros cerca de 200 mil metalúrgicos da categoria que assinaram o acordo do governo e que já receberam a correção, ou estão recebendo de forma parcelada, com deságio. Os pagamentos serão feitos entre 31 de janeiro e 19 de dezembro deste ano.