Metalúrgicos rejeitam mensalidade escolar no Sesi Lideranças sindicais metalúrgicas de São Paulo ligadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à Força Sindical decidiram, em reunião realizada na tarde desta quarta-feira, que não vão aceitar a cobrança de mensalidade escolar nas unidades onde o Serviço Social da Indústria (Sesi) possui unidades de ensino. Segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, entre as medidas aprovadas para contestar a tarifa estão a solicitação de uma audiência com o presidente do Conselho Regional do Sesi-SP, Paulo Skaf, a coleta de assinaturas nas fábricas e escolas do Sesi contra a cobrança em todos os municípios de São Paulo onde existam unidades de ensino e panfletagem com a população. Os metalúrgicos argumentam que a cobrança de mensalidades escolares representa bi-tributação, pois os trabalhadores ligados à indústria já contribuem com 3,1% sobre a folha de pagamento para o Sistema S. Além disso, de acordo com o sindicato, o Sesi apresentou superávit de R$ 140 milhões em 2005, o que mostra que a entidade não precisa cobrar valores para manter as unidades de ensino. O Sesi, por sua vez, alega aumento dos custos de manutenção do sistema, que recentemente incorporou o ensino do maternal à pré-escola e do ensino médio às unidades. A mensalidade cobriria apenas 30% dos custos com as unidades de ensino e o restante continuaria a ser subsidiado. Segundo o sindicato, existem 211 unidades de ensino no Estado, que atendem a cerca de 118 mil estudantes. Ainda de acordo com o sindicato, a mensalidade a ser cobrada de alguns filhos de trabalhadores poderia chegar a R$ 250.