Metalúrgicos temem demissões na Ericsson O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, interior de SP, informou que a empresa de telefonia móvel Ericsson vai demitir 60 trabalhadores até o final do mês. O diretor da entidade, Edmir Marcolino, disse que as áreas mais afetadas são de produção de telefones e administração. ?Até o final do ano, a empresa só vai ficar com o setor de projetos, isso se ficar?, avalia Marcolino. O sindicalista informou que, em maio, a empresa Flextone, que hoje presta serviço para a Ericsson, também dispensará 130 empregados, já que vai transferir sua fábrica para a cidade de Sorocaba. Segundo ele, a LSI Logística, que também serve a Ericsson no departamento de logística, dispensou 50 trabalhadores. Com estas demissões, o setor de telecomunicações soma 240 dispensas em menos de dois meses. ?No ano passado, a Ericsson tinha 1.200 trabalhadores e hoje tem 350. Achamos que ela vai fechar?, disse o sindicalista. Inseguros, os trabalhadores votaram, em assembléia, na tarde desta sexta-feira, estado de greve. ?Agora vamos nos reunir com a direção da empresa na terça-feira?, afirmou Marcolino. A assessoria de imprensa da Ericsson não confirmou as demissões.