Metalúrgicos tentam evitar greve já marcada para segunda Os metalúrgicos do ABC retomam na tarde deste sábado as negociações salariais com os sindicatos patronais do setor automotivo. O objetivo é alcançar um acordo que evite a greve da categoria, já aprovada e marcada para a próxima segunda-feira. A reunião vai acontecer na sede do Sindicato Nacional da Indústria de Veículos Automotores (Anfavea). Os metalúrgicos reivindicam a reposição integral da inflação, calculada em 15,7%. A última contraproposta das montadoras foi de 80% do INPC (inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o que significaria reajuste de 12,6%. Ao rejeitar esta contraproposta, a categoria aprovou greve a partir de segunda-feira, em assembléia ontem em São Bernardo do Campo.