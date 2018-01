Metalúrgicos voltam atrás e mantém "greve Canguru" Depois de divulgar uma trégua na "greve Canguru" em todos os Grupos Patronais na manhã desta terça-feira, 7, o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo divulgou na tarde de hoje nota afirmando que a paralisação também ocorrerá na quarta, 8. Desta vez a mobilização acontecerá apenas no Grupo Patronal 10 - que abrange, entre outros, funilaria de móveis, indústria mecânica e Fiesp. A greve Canguru continuará em empresas da capital e de Mogi das Cruzes deste Grupo. De acordo com a nota, a paralisação será mantida "diante da intransigência patronal". Segundo o comunicado, apesar do avanço nas negociações entre metalúrgicos e empresários nas questões sociais e nas cláusulas econômicas, não houve acordo na principal reivindicação - o reajuste salarial. A nota afirma, no entanto, que os sindicatos "consideram estar próximos de um acordo com o grupo patronal". Na próxima segunda-feira, dia 13, uma nova plenária entre os 52 Sindicatos Metalúrgicos do Estado de São Paulo será realizada para avaliar as negociações.