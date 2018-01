Metas ajustadas exigem alta de juros, diz JP Morgan O economista-chefe para Brasil do banco JP Morgan, Luis Fernando Lopes, disse que as metas ajustadas de inflação para 2003 e 2004 ainda exigem um aumento da taxa de juros. "Uma vez que esperamos que a inflação ao consumidor em 12 meses atinja cerca de 15% no final deste primeiro trimestre, então para reduzir a inflação de 15% para 8,5% no final deste ano haverá a necessidade de apertar mais ainda a política monetária", afirmou Lopes, durante teleconferência sobre "As perspectivas econômicas do Brasil". Para o economista, o Comitê de Política Monetária (Copom) deveria elevar a taxa Selic em, pelo menos, 50 pontos-base. "Um aumento de 50 pontos-base seria suficiente. Talvez 100 pontos-base, mas não vemos a necessidade de um choque monetário", explicou Lopes. Segundo ele, o aperto na política monetária observado desde outubro do ano passado, quando Armínio Fraga estava à frente do BC, deverá ser suficiente para reduzir gradualmente a inflação. "O caminho da inflação ao consumidor será mais suave de 2003 para 2004. Embora essa meta de inflação ajustada para 2004, cujo teto agora é de 5,5%, parece-nos um pouco otimista", comentou Lopes. Em relação ao cenário externo, Lopes inclui no seu cenário uma eventual guerra contra o Iraque no primeiro trimestre, o que afeta a taxa de câmbio para 2003, que Lopes estima em R$ 3,80 por dólar. Ele também espera que o governo Lula eleve a meta de superávit primário dos atuais 3,75% do PIB para algo em torno de 4% ou 4,2% do PIB. "O governo irá elevar essa meta mesmo sem um pedido pelo Fundo Monetário Internacional", disse. Para o balanço de pagamentos, Luis Fernando Lopes estima um superávit comercial de US$ 15 bilhões, enquanto o déficit em conta corrente deverá ficar por volta de US$ 7,5 bilhões, "o que deverá ser facilmente financiado pelo fluxo de investimentos diretos de estrangeiros, que deverá ficar por volta de US$ 13 bilhões". Para ele, 2003 será um ano mais suave para a economia brasileira, comparado com 2002. "O desafio será a inflação, além das reformas", disse. Quanto às reformas estruturais, Lopes não acredita que será possível a aprovação, ainda neste ano, de uma reforma ampla da Previdência Social. "O resultado mais viável será a aprovação de uma reforma menos ampla e menos ambiciosa, ou seja, uma mudança nas pensões e benefícios para os novos servidores públicos a serem contratados daqui em diante", afirmou. Em relação à reforma tributária, ele disse estar mais pessimista. "Não vejo a possibilidade de uma mudança no sistema tributário neste ano", disse.