Metrô Brás poderá ser interligado a Cumbica A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estuda interligar a estação Brás do metrô ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A linha seria percorrida por trens expressos num trajeto de 25 minutos. "Queremos que a estação seja uma extensão do aeroporto", afirmou o diretor de planejamento da CPTM, Pedro Pereira Benvenuto. Está prevista inclusive a instalação de guichês de check-in na própria estação de trem. A obra está orçada em US$ 300 milhões e deve aproveitar um trecho de linha já existente. De acordo com o diretor, a companhia já elaborou estudos sobre os vários traçados possíveis e o próximo passo é discuti-los com a prefeitura de Guarulhos, a Infraero e a iniciativa privada. "Será muito difícil implantar o projeto apenas com recursos públicos", acrescentou. O diretor da CPTM participou hoje de seminário promovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco).