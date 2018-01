Metrô coloca achados e perdidos na Internet O serviços de achados e perdidos do Metrô de São Paulo está na Internet. Este novo canal de comunicação criado pelo Metrô serve para facilitar a procura de objetos e documentos esquecidos pelos passageiros em vagões e estações. No site www.metro.sp.gov.br os internautas poderão verificar se documentos e objetos que possuem identificação como agendas, pasta e carteira foram localizados nas dependências Metrô. Criado em 1975, o serviço de achados e perdidos do Metrô é conhecido por sua credibilidade e prestabilidade. A coordenadora da área de pesquisa e atendimento ao cliente do Metrô, Maria Olivia Martins Santana, ressalta que o serviço foi criado a partir de pedidos dos usuários do Metrô que esqueciam diversos objetos nas estações. "Os objetos são encontrados por funcionários da segurança, da limpeza e de passageiros do Metrô", explica Maria Olivia. Os funcionários recolhem os objetos perdidos, anotam o horário e a estação onde foi encontrado e depois os encaminham ao posto central dos achados e perdidos na estação Sé, região central de São Paulo. "Ao receber o objeto ou documento perdido, os funcionários do "achados e perdidos" fazem um cadastro nos computadores da central", informa Maria Olivia. Depois de cadastrados, os objetos permanecem por 60 dias no posto de achados e perdidos. No "achados e perdidos" do Metrô podem ser encontrados os mais diversos tipos de objetos. De acordo com o levantamento, 75% dos objetos encontrados são documentos e o restante é dividido entre moedas, cédulas, relógios, pastas, carteiras, agendas, guarda-chuvas, bolsas, mochilas, telefones celulares, entre outros objetos. "Já foram encontrados uma série de objetos inusitados como dentadura, perna mecânica, cadeira de rodas, fogão, bicicleta, carrinho de bebê e até pacotes com dólares", conta a coordenadora da área de pesquisa e atendimento ao cliente do Metrô. Se o objeto não for procurado no prazo de 60 dias o Metrô é revertido ao fundo de solidariedade do governo de São Paulo, onde é leiloado ou destinado à casas de assistência social. Já os documentos são enviados aos órgãos emissores. Achados e perdidos em números O Metrô de São Paulo tem uma média diária de 2 milhões de passageiros. O posto central de achados e perdidos recebe, em média, 960 documentos por mês e consegue devolver cerca de 277. O "achados e perdidos" recebe mensalmente 380 objetos, em média, e consegue devolver 32 por mês. Entre janeiro e dezembro do ano 2000, o serviço de achados e perdidos recebeu 128 mil consultas pessoais e 51,5 mil por telefone. O serviço atende mensalmente 8,7 mil consultas pessoais e 3,5 mil por telefone. A coordenadora da área de pesquisa e atendimento ao cliente do Metrô avisa que antes de entregar um objeto ou documento é feito um questionário. "Verificamos se as informações da pessoa que perdeu o objeto são compatíveis ao produto perdido e ao horário e estação onde foi encontrado o objeto ou documento", alerta Maria Olivia. O atendimento por telefone funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados das 9h às 15h (exceto feriados). O telefone de atendimento é (0xx11) 3286-0111. As consultas pessoais podem ser realizadas no posto de atendimento central na estação Sé, de segunda-feira à sexta-feira, das 8 horas às 18 horas (exceto aos feriados).