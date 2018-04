Mexicana Lala conclui negociação para comprar Vigor

O grupo mexicano de lácteos Lala informou na tarde de terça-feira, 1º, que concluiu as negociações para a compra da brasileira Vigor Alimentos, da J&F, e que o assunto será discutido em reunião do conselho agendada para quinta-feira, 3.

Os detalhes da transação e do encontro do conselho serão anunciados em conferência com investidores na sexta-feira, 4. A transação foi fechada em R$ 5,7 bilhões, disseram fontes a par do assunto.

De acordo com o Lala, o processo de compra da Vigor inclui também a fatia que a brasileira tem na Itambé Alimentos.

O Lala destacou que a transação está sujeita a certas condições, incluindo a aprovação dos membros do conselho da empresa, bem como autorizações de governos e outras questões inerentes ao contrato.

“O Lala pretende obter financiamentos e possíveis capitalizações adicional como parte do pacote financeiro para essas aquisições”, informou a empresa em comunicado.

Também em nota, a J&F afirmou que as negociações estão em “processo avançado” e que a transação elevará a liquidez do grupo e “fortalecerá sua estrutura de capital”.

A venda da Vigor é a terceira a ser concretizada pelo J&F desde maio. O grupo tem buscado fazer caixa desde que os controladores e diretores fizeram uma delação premiada, no âmbito da operação Lava Jato, e se comprometeram a pagar uma multa de R$ 10,3 bilhões em 25 anos.

A J&F já vendeu as operações de carne na América do Sul por US$ 300 milhões para o frigorífico Minerva. A Alpargatas também foi negociada por R$ 3,5 bilhões para a Cambuhy Investimentos, a Itaúsa e o fundo Brasil Warrant. Há outros ativos sendo negociados, como a Eldorado Celulose e a fabricante de produtos de higiene e limpeza Flora.