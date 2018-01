Mexicano é indicado para a vice-presidência do BID O mexicano Carlos Hurtado, ex-subsecretário de orçamento e finanças daquele país, foi indicado para ocupar a vice-presidência de finanças do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo banco de desenvolvimento, criado em 1959 para apoiar o desenvolvimento regional, o novo diretor terá mandato de três anos e será o responsável por diversos departamentos da instituição de fomento como orçamento, finanças, administração e compras, além de tecnologia de informação e legislação. De acordo com o comunicado, Hurtado, 51 anos, é graduado em Economia pelo Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e doutor em economia pela Universidade de Chicago.