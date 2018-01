México: Banco japonês vai participar de projetos energéticos O banco japonês Mizuho Corporate Bank fechou um acordo com um dos maiores bancos mexicanos, o Banorte, para estabelecer uma aliança de capital que permita à entidade japonesa participar de projetos de desenvolvimento energético no México, informou nesta segunda-feira, 26, o jornal Nikkei. O Mizuho obterá pesos mexicanos a baixo custo para financiar as operações e o acordo abrangerá também a área de clientes e as operações de leasing. Desde 2005, trezentas empresas japonesas, como a Nissan e a Canon, se estabeleceram no México graças ao Acordo de Associação Econômica assinado em 2005 pelos dois governos. A Mizuho pretende com a aliança com o Banorte ajudar as companhias japonesas que trabalham no México a transferir fundos para o Japão ou os Estados Unidos. O Banorte, um dos seis maiores bancos do México, é a única das grandes entidades mexicanas que não estão sob a proteção de grupos financeiros europeus ou americanos, segundo o Nikkei. Atualmente, o Banorte conta com 980 filiais no México.