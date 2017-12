México comprará 3 aviões da Embraer O ministro das Relações Exteriores do México, Jorge Castañeda, anunciou hoje, em entrevista coletiva, que a Secretaria Nacional de Defesa do México vai comprar três aviões da Embraer. Segundo ele, o contrato será entre US$ 230 mi e US$ 250 mi. Os aviões que serão adquiridos pelo governo mexicano são do mesmo modelo que a Embraer está fabricando para o projeto Sivam, de vigilância da Amazônia. O objetivo do governo do México é utilizar esses aparelhos para o combate ao narcotráfico no País. Castañeda informou que não houve licitação para a compra dos aviões. Houve apenas uma concorrência da qual a empresa Bombardier, concorrente da Embraer, não participou.