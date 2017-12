México confirma operação de troca de títulos de US$ 6,8 bi O Ministério das Finanças do México confirmou que o país lançou uma operação para trocar seus três bônus globais (papéis da dívida do país), que juntos somam um valor de US$ 6,8 bilhões. A transação, que deve ser concluída na terça-feira, está sendo administrada pelo Credit Suisse First Boston e Goldman Sachs. O Ministério afirmou que a transação vai reduzir o pagamento de juros. O México pretende trocar os bônus com vencimento em 2019, 2022 e 2026, por meio da reabertura de seus globals com vencimento em 2014 e 2033, mais pagamento em dinheiro. Esses dois últimos bônus têm cada um valor de face de US$ 1 bilhão e carregam prêmios de 5,875% e 7,5%, respectivamente. Os bônus para 2019 carregam prêmio de 8,125%, o de 2022 tem prêmio de 8% e o de 2026, de 11,5%. As informações são da Dow Jones.