México defende mecanismo formal para reestruturar dívida soberana O México, um dos maiores emissores de dívida de mercados emergentes, se pronunciou pela primeira vez em relação às propostas de reestruturação de dívida soberana. O presidente do Banco Central mexicano, Guillermo Ortíz Martínez, disse, nesta terça-feira, ser a favor da criação de um mecanismo formal para a reestruturação de dívidas soberanas. "Será bastante útil introduzirmos um modelo de reestruturação de dívida soberana que seja flexível e acordado entre emissores e credores", afirmou Ortíz após palestra da reunião de primavera do Institute of International Finance (IIF). Ortíz se disse mais favorável à proposta do subsecretário do Tesouro norte-americano, John Taylor, que quer a introdução de Cláusulas de Ação Coletiva nos contratos dos bônus soberanos para permitir um acordo entre credores e o país emissor para reestruturação. Por outro lado, Ortíz se mostrou contra a proposta da vice-diretora gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Anne Krueger, de se criar um tribunal internacional para resolver tais questões. "Eu prefiro uma abordagem de descentralização (proposta de Taylor) para uma solução acordada entre credores e emissores. É preciso também criar incentivos corretos para que os grandes emissores possam trocar sua dívida existente por novas cláusulas", afirmou. Na opinião de Ortíz, ainda levará muito tempo para que novos bônus soberanos possam ser emitidos no mercado com cláusulas que prevejam acordo coletivo de reestruturação. "É viável chegarmos a uma convergência nas propostas para criação de cláusulas mais bem estruturadas, que permitam uma reestruturação ordenada da dívida. Mas será algo muito gradual." Ortíz classificou a proposta de Anne Krueger como o modelo mais rígido para a solução dessas disputas. Na sexta-feira passada, durante a reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, o G24 (grupo de países pobres e em desenvolvimento, do qual participam Brasil e Índia, mas não o México) defendeu que reestruturações de dívida soberana sejam tratadas de forma voluntária caso a caso e baseadas no mercado.