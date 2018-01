México desmente supensão de importação de soja A Embaixada do México no Brasil desmentiu hoje rumores de que o governo mexicano teria interrompido as importações de soja fornecida pelo Brasil. Aliado a outros fatores, os boatos de suspensão elevaram os preços futuros da soja na bolsa de Chicago no pregão de ontem e indicavam oscilação positiva também nesta quarta-feira. Fonte da embaixada, em Brasília, conversou, por telefone, com técnicos do Ministério da Agricultura do México e esses interlocutores desmentiram a suspensão. A embaixada também conversou com representantes do Ministério das Relações Exteriores do México. "O governo do México nega qualquer suspensão à soja brasileira", disse fonte da embaixada.