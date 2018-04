México diz que equipes de negociação do Nafta voltarão a se reunir em maio

WASHINGTON - As equipes dos Estados Unidos, do Canadá e do México responsáveis pela renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) continuarão as discussões pessoalmente e remotamente a fim de avançar em um acordo sobre o pacto comercial trilateral, enquanto os ministros retomarão o processo de negociação somente em 7 de maio, de acordo com o Ministério de Economia do México.

+ Graças ao Nafta, Canadá pode ficar isento de tarifas, afirma premiê

Os três ministros que comandam as conversas - Ildefonso Guajardo, do México; Chrystia Freeland, do Canadá; e Robert Lighthizer, dos EUA - realizaram diversas reuniões em Washington nesta semana. De acordo com os mexicanos, as equipes "mergulharam no trabalho técnico em todos os assuntos de negociação".

+ Políticas econômicas de Trump favorecem livre comércio na América Latina

A repórteres, Freeland comentou que "esta foi uma semana de progresso sólido e muito bom. Há um progresso significativo nas regras de origem, que é diabolicamente complexo. Isso não pode ser realizado em apenas um dia". //DOW JONES NEWSWIRES