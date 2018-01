México e Argentina preparam acordo A Argentina e o México concluiram o primeiro rascunho do acordo de livre comércio que pretendem fechar ainda neste primeiro semestre do ano. O acordo deverá triplicar o intercâmbio comercial entre ambos países, atualmente da ordem de US$ 1 bilhão de dólares. Os dois países iniciarão no próximo mês intercambiar a lista de ofertas que inclui quatro cestas de desgravação das alíquotas, uma com liberação imediata, outra para daqui a cinco anos, uma dentro de 10 anos e a última, relacionada os produtos sensíveis, com um prazo maior que 10 anos. O rascunho foi feito pelo vice-chanceler e secretário de Comércio Internacional da Argentina, Martín Redrado, e o chefe de Negociações Internacionais do México, Fernando de Mateo Venturini. Em abril, haverá uma nova rodada de negociações, desta vez no México.