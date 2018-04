México e Brasil vão negociar acordo de livre comércio Os governos do Brasil e do México decidiram nesta sexta-feira iniciar as negociações de um acordo de livre comércio. Conforme informou ao Estado o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, a iniciativa será levada aos demais sócios do Mercosul, que deverão escolher se negociam desde o início, ao lado do Brasil, ou aderem ao acordo na etapa final. Segundo Amaral, empresários de quatro setores industriais de ambos os países ? calçados, têxteis, móveis e eletroeletrônico - fecharam o compromisso de realizar parcerias estratégicas. Essa iniciativa significará a possibilidade de maior acesso de produtos brasileiros aos Estados Unidos. Segundo Amaral, o Brasil e o México também concordaram em rever o acordo que permite a redução das tarifas de importação no comércio bilateral, concluído em junho, mas que ainda não entrou em vigor. Considerado modesto, esse acerto envolveu um capítulo para o setor automotivo e outro, para apenas 795 itens dos demais setores industriais e agrícolas. O objetivo da revisão será incluir segmentos produtivos não incluído e que, agora, se mostraram interessados no acordo. Essas negociações devem começar assim que esse acerto for protocolizado na Associação Latino-americana de Integração (Aladi), o que deve ocorrer ainda em setembro. ?Até o final do ano, deveremos montar as estruturas das negociações do acordo de livre comércio com o México, que pretendemos fechar o mais rápido possível?, afirmou Amaral, por telefone, pouco antes de embarcar da Cidade do México para Bogotá, na Colômbia, onde tratará do acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco andino. O compromisso fechado entre o ministro brasileiro e o secretário de Economia do México, Luis Ernesto Derbez, para a negociação de um acordo de livre comércio indica a disposição do Brasil de levar adiante esse projeto com ou sem os seus sócios do Mercosul. Em última instância, traz consigo o risco de rompimento de uma das principais regras da união aduaneira ? a que impede que os sócios do Mercosul de concluir individualmente acordos comerciais com outros parceiros ? em um período em que o País tenta reforçar o próprio bloco. Embora paradoxal, a decisão do governo brasileiro considera a necessidade urgente de abertura de mercados às exportações do País e as dificuldades de compatibilizar os interesses de caso membro do Mercosul. ?O mais razoável será negociarmos juntos, os quatro sócios do Mercosul, desde o início. Apesar das realidades distintas, os nossos sócios também estão empenhados em abrir mercados para suas exportações?, explicou Amaral. De acordo com o ministro, as principais travas nessas negociações entre o México e o Brasil tendem a desaparecer com a disposição dos setores de calçados, de móveis, de têxteis e de eletroeletrônicos de promover parcerias estratégicas. Tratam-se das áreas mais sensíveis nessas discussões. Em princípio, a idéia será o estímulo à criação de joint-ventures, que permitam ao Brasil elevar suas exportações de insumos, de serviços de tecnologia e de máquinas e equipamentos ao México. Dessa forma, o Brasil pretende contornar barreiras atualmente impostas pelos Estados Unidos, onde os produtos mexicanos ingressam com tarifa zero.