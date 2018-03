México fecha empresa estatal de distribuição de energia

O presidente do México, Felipe Calderón, ordenou neste domingo, 11, o fechamento da companhia estatal de distribuição de energia elétrica Luz y Fuerza del Centro (LFC) sob as alegações de ineficiência e grandes perdas operacionais.

Num decreto publicado no diário oficial mexicano, Calderón afirma que os custos da LFC, responsável pela distribuição de energia para a Cidade do México e para os Estados da região central do país, representam quase o dobro da arrecadação com venda de eletricidade.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sindicato do setor, conhecido pelas iniciais SME, informou por meio de mensagem de correio eletrônico que a polícia federal ocupou as instalações da LFC no fim da noite de ontem e que técnicos da Comissão Federal de Eletricidade foram enviados para substituir os funcionários da estatal.