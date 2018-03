México fecha estatal de distribuição de energia O presidente do México, Felipe Calderón, ordenou hoje o fechamento da companhia estatal de distribuição de energia elétrica Luz y Fuerza del Centro (LFC) sob as alegações de ineficiência e grandes perdas operacionais. Num decreto publicado no diário oficial mexicano, Calderón afirma que os custos da LFC, responsável pela distribuição de energia para a Cidade do México e para os Estados da região central do país, representam quase o dobro da arrecadação com venda de eletricidade.