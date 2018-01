México suspende parcialmente embargo contra carne dos EUA O Ministério de Agricultura do México informou ontem à noite que suspendeu o embargo à importação de alguns tipos de carne bovina dos Estados Unidos. O país tinha proibido a importação de carne americana e subprodutos em 27 de dezembro, depois que um caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou doença da vaca louca, foi encontrado no estado de Washington. Antes do embargo, o México era o segundo maior comprador de carne bovina dos EUA. Em um comunicado, o ministério disse que começará a aceitar carne americana desossada de bovinos abatidos até os 30 meses de idade e vitela de bezerros abaixo de nove meses. "Isso garante que produtos de risco não entrarão no país", diz o comunicado. O Ministério afirmou que ainda está fazendo avaliação de risco de outros produtos à base de carne bovina.