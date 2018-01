México suspende parcialmente veto a aves dos EUA O México suspendeu parcialmente, nesta segunda-feira, a proibição à importação de aves dos EUA, imposta em 24 de fevereiro, após o surgimento da gripe avícola no Texas, estado vizinho do país latino-americano. A proibição continua valendo apenas para animais provenientes de estados onde a doença foi detectada. Maine, Virgínia, Connecticut, Pensilvania, Virgínia do Oeste, Califórnia, Delaware, Carolina do Norte, New Jersey e Maryland, além do Texas, continuam sem poder exportar frango para o México.