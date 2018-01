México tem reservas de petróleo para apenas 9 anos O presidente mexicano, Felipe Calderón, disse neste domingo que o México tem reservas comprovadas de petróleo para apenas 9,3 anos, por isso, pediu medidas urgentes para restituí-las e garantir o futuro das próximas gerações. Calderón reiterou, durante a cerimônia do 69º Aniversário da Desapropriação da Indústria Petrolífera, que a empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) "não será privatizada e continuará sendo sempre de todos os mexicanos". O chefe de Estado mexicano disse que a empresa é o principal apoio para o desenvolvimento e crescimento do país. "Claramente, a história deu a razão ao presidente (Lázaro) Cárdenas. A desapropriação petrolífera permitiu aos mexicanos tomar o controle, não só de nosso petróleo, mas de nosso destino", disse Calderón. O líder disse que era "preocupante" que, pela primeira vez, haja reservas comprovadas para menos de dez anos, e advertiu do risco de que, casa não se consiga uma recuperação nelas em breve, o México transforme-se em importador líquido de petróleo e gás natural. Calderón disse que é urgente reverter a tendência de declinação das reservas de petróleo e ser capazes de inovar sem renunciar aos princípios. "A modernização do México passa necessariamente pela modernização de Pemex", disse o governante mexicano, quem afirmou que a empresa tinha vários desafios pela frente.