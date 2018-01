México vai importar leite do Brasil, anuncia Rodrigues O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou hoje que o México autorizou as importação de leite em pó fornecido pelo Brasil. O acordo que prevê a exportação foi fechado na semana passada quando o ministro esteve no México. De acordo com Rodrigues, o país da América do Norte é o maior importador mundial de leite e se abastecia principalmente do produto fornecido por outros países do Mercosul. "O México não comprava leite em pó do Brasil por questões técnicas. Eles alegavam, entre outros motivos, os registros de febre aftosa no Brasil para impedir a importação do Brasil", afirmou o ministro. Segundo ele, por questões burocráticas as vendas só deverão começar a ser feitas dentro de três ou quatro semanas.