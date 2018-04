México vai privatizar seguradora no fim do mês O governo do México receberá propostas para a compra da Aseguradora Hidalgo SA, a maior companhia de seguros de vida do país, até o dia 24 de maio. O vencedor deverá ser anunciado na primeira semana de junho. Entre as empresas interessadas na Hidalgo estão a norte-americana MetLife, a Mafre Vida, da Espanha, e o Grupo Financiero Inbursa, do México. Fontes disseram que a seguradora holandesa Aegon desistiu de fazer uma oferta por causa do sistema de pagamento determinado pelo governo mexicano (100% em "cash"). A Hidalgo tem uma fatia de mercado de 30,5% e ativos de US$ 2 bilhões. Suas principais concorrentes são o Grupo Nacional Provincial, com 19,2% do mercado, e a ING Comercial América, controlada pelo ING Groep, da Holanda, com 11%. O governo mexicano controla 75% da Hidalgo e o restante pertence à estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). De acordo com a Salomon Smith Barney, o setor de seguros de vida no México tem potencial para crescer 11,4% anualmente ao longo dos próximos dez anos, caso a economia do país cresça em média 3% ao ano.