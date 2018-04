MG e SP lideram criação de vagas formais no semestre

Somente no mês de junho, as estatísticas do ministério também revelam os Estados paulista e mineiro na liderança da abertura de vagas formais, sob o ponto de vista geográfico. Minas Gerais registrou saldo líquido positivo de 45.596 vagas em junho, enquanto São Paulo registrou 27.602 postos formais de trabalho. As atividades na área agrícola também incrementaram as novas contratações no Estado de Pernambuco no mês passado, com a criação de 9.790 novos empregos.

O conjunto das áreas metropolitanas, segundo o Caged de junho, apresentou um crescimento de 0,19% no estoque de empregos em relação a maio com a criação de 25.535 postos de trabalho. As cidades do interior do País continuaram liderando a expansão de ocupações formais com a abertura líquida de 80.406 colocações com carteira assinada. A explicação também são as plantações agrícolas e as atividades agropecuárias, que são mais intensas no interior do País.