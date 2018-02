MGM procura comprador e adia pagamento de juros

A decisão foi anunciada durante uma teleconferência entre o vice-chairman da MGM, Stephen Cooper, e os 140 credores a quem a companhia deve US$ 3,7 bilhões em bônus com vencimento em meados de 2012, de acordo com uma pessoa próxima à situação.

Os credores concordaram em buscar investidores externos para uma nova parceria, um investimento ou para a venda de parte ou de toda a empresa. O ativo mais valioso da MGM provavelmente é sua lista de 4 mil filmes e programas de televisão, incluindo os longas "Rocky - Um Lutador" e "Dança com Lobos". A MGM também é dona da United Artists, dirigida por Tom Cruise, cujo filme "Valquíria" rendeu respeitáveis US$ 200 milhões em todo o mundo após a estreia no ano passado.

No entanto, a empresa foi prejudicada pela diminuição do mercado de vídeos. O mais recente lançamento da MGM, um remake do musical dos anos 80 "Fama", foi criticado e rapidamente retirado da maior parte dos cinemas após a estreia nos Estados Unidos, em 25 de setembro. Até agora a produção rendeu US$ 42 milhões em todo o mundo.

Interessados

Entre os potenciais compradores estão a Time Warner, controladora do estúdio Warner Bros., e a News Corp., dona da 20th Century Fox. Na quinta-feira, com os rumores de venda da MGM circulando, o vice-chairman da Lions Gate Entertainment Corp., Michael Burns, também disse que sua companhia está interessada em avaliar o negócio.

Segundo uma fonte, embora a MGM tenha dinheiro em mãos para pagar os juros sobre a dívida, o adiamento do pagamento permitirá que o estúdio conclua três filmes que está preparando para 2010 - com os títulos, ainda em inglês, "Hot Tub Time Machine", "Red Dawn" e "The Zookeeper".