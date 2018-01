Miami deve ter marchas e protestos contra Alca Várias passeatas e protestos estão previstos para ocorrer hoje no centro de Miami, onde está sendo realizada a reunião ministerial da Alca. A abertura oficial do evento acontece às 9h30 (horário local), 12h30 (horário de Brasília). As manifestações contrárias ao evento começaram ontem à noite, com um conserto musical em anfiteatro ao ar livre localizado nas proximidades do evento. Essas manifestações são organizadas por várias organizações não governamentais e outras entidades. Para às 14h (horário local) está prevista uma marcha liderada pelo maior sindicato de trabalhadores dos Estados Unidos (AFL-CIO), que espera reunir 20 mil pessoas. O centro de Miami, no entanto, está sob forte policiamento, que se estende por vários quarteirões nas redondezas dos hotéis Intercontinental e Hyatt, onde as delegações dos países negociadores estão reunidas.