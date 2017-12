Michael Dell lidera ranking de jovens bilionários O jovem fundador da Dell Computer, Michael Dell (esq), de 39 anos, é pelo sexto ano consecutivo o mais rico norte- americano da lista dos 40 mais endinheirados com menos de 40 anos da Fortune. A revista começa a circular na próxima semana, mas já está disponível desde ontem na internet. Depois de Dell, com fortuna de US$ 17,9 bilhões, quem aparece na lista é o fundador do e-Bay, Pierre Omidyar, com 37 anos. Em terceito lugar, vem Jeff Skoll, de 39, e dos criadores do site de buscas Google, Larry Page e Sergey Brin, ambos de 31 anos. Com 28 anos, Tiger Woods, do golfe (dir), é o primeiro dos esportistas da lista, em 14.º, com US$ 295 milhões. A atriz Jennifer Lopez, de 35 anos, ocupa o 19.º lugar, com uma fortuna de US$ 225 milhões, acima dos US$ 222 milhões que valeram ao jogador de basquete Shaquille O´Neal o 22.º lugar na lista. A atriz Julia Roberts, de 36 anos, fica na 25.ª posição no ranking, com uma fortuna pessoal de US$ 212 milhões, acima dos US$ 162 milhões do tenista Andre Agassi, que ocupa o 27.º lugar. O ator e rapper Will Smith, de 35 anos, sucesso no filme Eu,Robô, em exibição no Brasil, também figura na lista, com uma fortuna pessoal de US$ 188 milhões, ainda sem contabilizar os resultados de bilheteria do filme, que devem engordar ainda mais a sua conta bancária. As gêmeas Olsen, Mary-Kate e Ashley, de 18 anos (esq), compartilham o 31.º lugar, com uma bolada de US$ 137 milhões cada. Estrelas do filme "No Pique de Nova York", as duas atrizes começaram cedo, aos 9 meses de idade, compartilhando o mesmo papel, da menininha Michelle Tanner, no seriado de TV Três É Demais (Full House), onde trabalharam até 1995. Mary-Kate, que sofreu com problemas de anorexia, segundo as revistas de fofoca americanas hoje sonha até em abrir um restaurante. A cantora Britney Spears, de 22 anos, também garantiu posição no ranking: com fortuna pessoal de US$ 123 milhões, ficou em 38.º lugar, à frente do fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, de 39, e do jogador de basquete Kevin Garnett, que aos 28 anos é dono de um patrimônio de US$ 106 milhões. Dell tem a chance de figurar por mais um ano nessa lista que, no passado recente, já exibiu entre os afortunados os hoje quarentões Madonna e Michael Jackson. Volta por cima A lista da Fortune reflete a nova onda de revitalização dos negócios da internet nos Estados Unidos e no mundo, depois da fase em que a bolha dos negócios eletrônicos estourou em 2000, transformando em pó fortunas apostadas em projetos virtuais na Nasdaq. Tanto que o lançamento de ações do Google não só deu novo ânimo ao setor como permitiu que, com contas bancárias gordas, seus fundadores entrassem para o ranking. Nascido em 1965, Dell deu início à sua empresa, a maior em vendas diretas de computadores em todo o mundo, em seu quarto de dormir, com US$ 1 mil. Ele foi o dirigente mais jovem de uma empresa da lista das 500 maiores da Fortune, quando sua companhia foi incluída em 1992. A lista dos mais ricos com menos de 40 anos traz outros ricaços surgidos durante os anos loucos da internet. Jerry Yang (6.º lugar) e David Filo (7.º), fundadores do Yahoo!, estão lá, com US$ 2,81 bilhões e US$ 2,57 bilhões, respectivamente. Em 20.º, aparece Marc Andreesen - fundador da Netscape, pioneira do navegador de internet, e hoje presidente do conselho da Opsware -, com US$ 253 milhões. Andreesen chegou a ser chamado, na época, de "o próximo Bill Gates", antes de a Netscape ser estraçalhada na competição com a Microsoft e depois absorvida pela gigante America Online. Muita gente perdeu dinheiro com o estouro da bolha, mas Andreesen, na época um estudante universitário, não deve estar insatisfeito com o que sobrou. (Colaborou Paulo Sotero, de Washington)