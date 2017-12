Michael Kors paga US$ 1,2 bi pela empresa de sapatos Jimmy Choo

A marca favorita de sapatos da personagem Carrie Bradshaw – interpretada pela atriz Sarah Jessica Parker na série Sex and the City – acabou de ganhar novo dono no mundo real: o designer Michael Kors, dono da grife de mesmo nome, anunciou ontem a compra da empresa de sapatos Jimmy Choo por US$ 1,2 bilhão.

Segundo a Reuters, Kors acredita que poderia dobrar o faturamento da empresa de sapatos de luxo – que custam ao menos US$ 500 o par –, que atualmente está em cerca de US$ 1 bilhão.

A nova proprietária tem a intenção de continuar com o ritmo atual de expansão de lojas – que atualmente é de dez unidades por ano – e de priorizar o mercado asiático, onde as grifes mais sofisticadas têm mostrado crescimento mais vigoroso.

A Michael Kors diz ter apetite para mais aquisições em alto luxo. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS