Temer comemora aprovação da reforma trabalhista no Senado

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira, 11, que a aprovação da reforma trabalhista no Senado significa um importante avanço para o país e que ela vai garantir a retomada do emprego e a construção de um país mais competitivo. “Os tempos mudaram e as leis precisam se adaptar. Nosso governo está conectado com o século XXI”, disse.

Ao exaltar o placar de 50 votos a 26, Temer disse ainda que a “expressiva maioria” mostra que a modernização trabalhista é uma “vitória do Brasil na luta contra o desemprego”. “A reforma preparará mercado para as demandas do presente e exigências do futuro.”

Acompanhado dos ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Eliseu Padilha (Casa Civil), e também do deputado Carlos Marun, o presidente afirmou ainda que acredita o governo conseguiu aprovar “uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos”.

“Desde a constituição de 1988, o país aguardava uma nova legislação trabalhista e é com muita satisfação que eu digo que tive a coragem de propor essas mudanças”, afirmou.

O presidente destacou que se empenhou pela aprovação da reforma desde o início de seu mandato e disse que o sentido da reforma pode ser definido em um único conceito: “nenhum direito a menos e muitos empregos a mais”.

Temer fez questão de dar alguns exemplos, como uma mãe poderá trabalhar meia jornada, e disse que as novas leis criarão relações de trabalho adequadas a realidade atual. “Os trabalhadores poderão fazer acordos que garantam empregos adequados às suas realidades”, disse.

Ao destacar o apoio do Congresso e agradecer ao Senado e a Câmara, Temer reforçou o discurso que tem empregado de que seu governo tem conseguido resultados em pouco tempo de mandato. “Fizemos tudo isso em pouco mais de um ano, com diálogo, direito ao contraditório”, disse. “Estamos trabalhando hoje para que o amanhã seja de prosperidade e riqueza.”

O presidente disse ainda que a reforma é uma “via rápida” para novos empregos e destacou que os indicadores macroeconômicos mostram que o governo está conseguindo retomar o crescimento. “Hoje estamos vivenciando a retomada do crescimento, inflação sob controle, queda consistente taxa de juros, indústria e comercio recuperam, agronegócio segue quebrando todos os recordes”, exemplificou.

No fim de sua fala, sem comentar em nenhum momento a tentativa da obstrução por parte da oposição que ocupou a mesa do Plenário do Senado por quase sete horas, Temer disse que o Congresso “teve uma presença extraordinária nessas discussões” e que a matéria “foi ampla e largamente debatida”.

“E hoje temos satisfação de verificar que o Brasil caminha cada vez mais para a modernidade”, completou.