Michelin deve investir US$ 200 mi no Rio, diz prefeitura A assessoria de imprensa da prefeitura do Rio de Janeiro informou que o presidente da Michelin América do Sul e América Central, Luiz Fernando Beraldi, anunciou ao prefeito do Rio, Cesar Maia, que a matriz da empresa francesa aprovou projeto de investimento de US$ 200 milhões para a ampliação da unidade industrial da Michelin, localizada no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo informações da assessoria, o investimento vai permitir a produção de 50 mil toneladas de produtos, especialmente de pneus, que atenderão demandas de mercados interno e externo, de acordo com a prefeitura. A assessoria esclareceu ainda que o prefeito César Maia foi informado pelo presidente da Michelin que "este é o maior investimento da empresa no mundo". Até o momento, a assessoria da Michelin do Brasil não confirmou as informações.