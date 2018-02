Michelin planeja construir nova fábrica no Brasil

Segundo Rollier, a fábrica permitirá que a Michelin "triplique sua capacidade" na região.

Ele também informou que a Michelin planejava um "projeto de investimento avaliado em US$ 800 milhões" para uma das fábricas da empresa na China.

Rollier disse a uma rádio francesa que a empresa tem agora como alvo o Brasil, a China e a Índia, prevendo que os mercados em países ocidentais não terão crescimento substancial.

A Michelin iniciou sua presença no Brasil em 1927, com um escritório comercial em São Paulo, e instalou a primeira fábrica em 1979, no Rio de Janeiro, para produção de pneus para caminhões e ônibus, segundo informações no site da Michelin Brasil. As informações são da Dow Jones.