Micro e pequena indústria fatura 43% a mais em março O faturamento da micro e pequena indústria de São Paulo aumentou 43% em março na comparação com o mês anterior e a capacidade instalada cresceu 0,5% em março, divulgou hoje o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi). O número de trabalhadores cresceu 1,1%. Para 20% dos empresários, os impostos foram citados como um dos principais entraves que o setor enfrenta. Eles também apontaram o alto custo da matéria-prima, os juros elevados e os entraves ao financiamentos. De acordo com a pesquisa, 77% das empresas tiveram alguma dificuldade em receber os créditos em março.