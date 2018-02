Micro e pequenas empresas faturam 7,7% a mais no semestre O faturamento real das micro e pequenas empresas (MPEs) do varejo paulista aumentou 7,4% em junho, na comparação com o mesmo período de 2005, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), por meio da Pesquisa Conjuntural do Pequeno Varejo (PCPV). O resultado, conforme destacou a entidade, garantiu um crescimento acumulado de 7,7% no primeiro semestre de 2006 ante os primeiros seis meses do ano passado, que haviam registrado queda acumulada de 1%. De acordo com a PCPV, os resultados positivos de junho se concentraram em três grupos: Vestuário (14,3%), Alimentos e Bebidas (12,4%) e Móveis e Decorações (9,9%). No acumulado de janeiro a junho de 2006, os três segmentos fecharam em alta de 16,8%, 13,3% e 2,9%, respectivamente. Na outra ponta, desempenhos negativos foram registrados pelas Lojas de Materiais de Construção, com quedas de 18,3% em junho e 13,5% no semestre; e Farmácias e Perfumarias, com baixas de 7,2% em junho e 5,2% no acumulado do ano. Os grupos de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (1%) e de Autopeças e Acessórios (0,4%) fecharam o mês de junho com oscilação positiva, mas apresentaram quedas no primeiro semestre, de 1,6% e 13%, respectivamente. Na avaliação do presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, o desempenho das micro e pequenas empresas do Estado poderia ser considerado bom, se a alta no faturamento real fosse uniforme. "Os resultados de alguns setores preocupam. Materiais de Construção, por exemplo, já acumula, ao longo do ano, perdas superiores a 13%", justificou. A PCPV é apurada mensalmente pela entidade paulista desde 2004, com dados que são coletados junto a cerca de 600 estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo.