Micro e pequenas empresas faturam e contratam mais em fevereiro O faturamento das micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo cresceu 2,1% em fevereiro, comparativamente ao mesmo mês do ano passado, segundo o levantamento Indicadores Sebrae-SP - Pesquisa de Conjuntura divulgado hoje. Em relação a janeiro, houve quede de 4,4% no faturamento real das micro e pequenas empresas, mas, segundo o Sebrae, o resultado se deve ao menor número de dias úteis do mês - 18 em fevereiro contra 21 em janeiro. O levantamento também registrou desempenho positivo em indicadores como renda e ocupação, confirmando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos quais as micro e pequenas empresas vêm apresentando números favoráveis desde setembro de 2004. Resultados por setor Na pesquisa Indicadores Sebrae-SP de fevereiro, as pequenas empresas ligadas ao setor de comércio, que têm registrado recuperação desde o final de 2004, se destacaram no item faturamento, com alta de 4,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A indústria, que vem obtendo resultados favoráveis desde o início do segundo semestre, cresceu 3,2% no mesmo período. Já o setor de serviços ainda não conseguiu recuperar perdas, e teve queda de 5,2% entre fevereiro de 2005 e 2004. Dentro desta área, as empresas que atendem atacadistas ou indústrias têm apresentado desempenho melhor que empresas que prestam serviços diretamente ao consumidor, tais como restaurantes e salões de beleza. Mercado de trabalho O nível de pessoal ocupado indicou alta de 3,4% em fevereiro comparado ao mesmo mês de 2004, com criação de 155 mil novas vagas de trabalho nos últimos 12 meses. Os setores de comércio e indústria apresentaram no período altas de 5,1% e 4,4% respectivamente, enquanto que serviços permaneceram estáveis, com queda de 0,1%. O resultado de fevereiro ficou estável comparado a janeiro, com queda de 0,1% (três mil vagas fechadas no mês). Em relação à renda, a pesquisa Indicadores Sebrae-SP registrou alta de 4,9% em fevereiro comparado ao mesmo mês do ano passado. No mesmo período, o aumento no número de pessoas ocupadas foi de 3,4%, o que confirma, segundo o Sebrae, um processo de recuperação do salário dos trabalhadores.