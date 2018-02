Microeconomia do Brasil é uma das mais fracas entre emergentes O banco Morgan Stanley criou uma metodologia adicional para avaliar o risco dos países emergentes pois considera que o tradicional, baseado dívida externa soberana, é insuficiente. Esse novo método, ou "radar micro" examina a qualidade do ambiente regulatório e institucional de cada país, complementando o "radar macro" que se concentra em indicadores de solvência e liquidez. Com base nessa nova metodologia, o Morgan Stanley constatou que a América Latina é a área emergente que tem a pior situação. E entre os países avaliados na região, o Brasil apresenta uma situação microeconômica das mais fracas devido principalmente à pesada carga tributária, uma estrutura legal que dificulta a abertura de negócios ou o acesso ao crédito, e leis trabalhistas rígidas. Por outro lado, o Chile é o melhor avaliado na região. "Dívida externa em extinção" Gray Newman e Daniel Volberg, analistas do Morgan Stanley, explicaram que a dívida externa da América Latina parece estar destinada à extinção. O Brasil, por exemplo, que há três anos era visto à beira de uma moratória externa e da adoção de controles de capital, promoveu uma agressiva recompra de seus títulos negociados no exterior e quitou sua dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. Argentina, México e Venezuela estão adotando a mesma estratégia. Com isso, argumentam os analistas, mais upgrades das classificações de risco soberano dos países da região deverão ocorrer. "Mas seja cuidadoso, a melhora atesta a escassez da dívida externa e não necessariamente uma redução do risco país", afirmaram. Segundo Newman e Volberg, a dívida externa está perdendo importância rapidamente para os títulos negociados no mercado doméstico e a crescente participação dos investidores estrangeiros nos mercados acionários emergentes."Com o desaparecimento da dívida externa, chegou a hora de repensar o risco país", afirmaram. Os analistas observam que há um consenso nos mercados que os fatores microeconômicos exercem uma influência relevante no crescimento de longo prazo. Em seu "radar micro" eles utilizam onze indicadores extraído de indicadores do Banco Mundial, entre os quais leis trabalhistas, procedimentos para se abrir um negócio, direitos dos acionistas e carga tributária. Carga Tributária Segundo o Morgan Stanley, o leste europeu é a região com o melhor ambiente regulatório e institucional entre os mercados emergentes. A única categoria em que ela tem uma performance pobre está relacionada ás instituições ligadas à informação de crédito. Já a América Latina apresenta a pior situação. Seus pontos mais fracos são sua pesada carga tributária e grandes barreiras burocráticas. No entanto, os países latino-americanos têm situações diversas. "O Chile tem grandes vantagens em relação à média emergente virtualmente em todos os indicadores, enquanto o Brasil fica próximo da base do ranking na maioria dos critérios com uma performance substancialmente inferior à média devido sua carga tributária pesada, baixa taxa de recuperação de falências, uma estrutura legal que dificulta a abertura de um negócio ou acesso ao crédito, e uma força de trabalho rígida", afirmaram Newman e Volberg. Isso sugere que o Brasil precisa promover um intenso programa de reformas micro-reformas. Os analistas admitem que nem os métodos tradicionais, que medem indicadores de solvência e liquidez, e tampouco os "radares micro" permitem uma avaliação completa do risco de um país. "Mas os micro radares mostram uma faceta adicional do risco que consideramos cada vez mais importante para os investidores, especialmente após os países emergentes terem alcançado avanços importantes em muitas das áreas macroeconômicas", afirmaram.